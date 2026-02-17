Montebelluna in Rosa | Quasi 100mila euro raccolti per oncologia nuovo ambulatorio e trasporto pazienti

Montebelluna in Rosa ha raccolto quasi 100.000 euro durante la sua ultima edizione, grazie alla partecipazione di tanti cittadini e associazioni. La somma servirà a finanziare un nuovo ambulatorio oncologico e un servizio di trasporto dedicato ai pazienti. L’evento, che si svolge ogni anno, coinvolge scuole, volontari e aziende locali, che donano il loro tempo e risorse per sostenere la causa. Quest’anno, l’iniziativa ha visto un aumento significativo delle donazioni rispetto alle edizioni precedenti, grazie anche alla campagna di sensibilizzazione sui social.

Montebelluna in Rosa: Un Impegno Civico Illumina il Futuro della Prevenzione Oncologica. Montebelluna celebra un traguardo di solidarietà: l'edizione 2025 di "Montebelluna in Rosa" ha permesso di raccogliere 20.800 euro, portando il totale dei fondi raccolti in sette anni a quasi 100.000 euro. Questa somma, interamente destinata alla lotta contro l'oncologia e alla prevenzione, ha reso possibile l'inaugurazione di un nuovo ambulatorio ginecologico e la consegna di un'auto per il trasporto di pazienti oncologici. Un risultato che testimonia la forza di una comunità che si unisce per sostenere chi è nel bisogno.