Crotone Barresi lancia la lista | 32 nuovi volti per il rinnovamento

A Crotone, Vito Barresi ha annunciato la presentazione di una lista composta da 32 candidati, tutti nuovi e senza precedenti incarichi amministrativi. La lista, che mira a un rinnovamento della scena politica locale, esclude espressamente figure con esperienze pregresse in ruoli pubblici. L’obiettivo dichiarato è quello di proporre un’alternativa ai candidati tradizionali in vista delle elezioni amministrative del 2026.

? Cosa sapere Vito Barresi presenta 32 nuovi candidati per le amministrative 2026 a Crotone.. La lista esclude ogni ex amministratore per puntare sul rinnovamento della classe politica.. Vito Barresi punta alla guida di Crotone presentando una lista per le amministrative 2026 composta da 32 candidati al consiglio comunale, puntando tutto su un rinnovamento radicale che esclude ogni ex amministratore uscente. Mentre il caffè si scalda nei bar della città e i vecchi discorsi sulla politica locale sembrano non finire mai, oggi la scena politica crotonese ha preso una piega inaspettata con la pubblicazione ufficiale dei nomi che sosterranno la corsa di Barresi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone, Barresi lancia la lista: 32 nuovi volti per il rinnovamento Notizie correlate Leggi anche: Lecco, Fumagalli lancia "Orizzonte": 32 nomi tra esperti di sicurezza e volti nuovi del civismo Arezzo, Donati lancia Scelgo Arezzo: 32 nomi tra volti nuovi e veterani? Cosa sapere Marco Donati presenta la lista Scelgo Arezzo con 32 candidati al consiglio comunale. Altri aggiornamenti Si parla di: Crotone, il mare e la Madonna di Capocolonna nel nuovo libro di Salvatore Barresi. Elezioni Crotone, resa nota la lista Vito Barresi sindacoUna squadra a forte trazione civica, composta da 19 uomini e 13 donne Nessun ex consigliere uscente tra le fila dei candidati ... ilcrotonese.it A Crotone la sfida tra Voce, Trocino, Meo e Barresi – LISTE E NOMIIl sindaco uscente punta sul sostegno di sei liste. Si muove anche il campo largo progressista sul fronte opposto ... corrieredellacalabria.it