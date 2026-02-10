L’Italia e l’India rafforzano i loro legami con un nuovo accordo commerciale firmato con l’Unione europea. L’intesa punta a migliorare il commercio, la sicurezza e i rapporti sui porti, in un momento in cui le relazioni globali cambiano rapidamente. L’ambasciatore Bartoli ha spiegato come questa partnership possa incidere sulle strategie di entrambi i paesi.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India si inserisce in una fase di profonda ridefinizione delle relazioni geoeconomiche globali, in cui commercio, sicurezza economica e diversificazione delle catene del valore tendono sempre più a sovrapporsi. In parallelo all’intesa commerciale tra Bruxelles e New Delhi — e al rinvigorimento dei rapporti tra India e Stati Uniti — l’India emerge come uno dei principali poli di equilibrio in un sistema internazionale segnato da frammentazione e competizione strategica. In questo contesto, l’Italia punta a giocare un ruolo attivo, valorizzando le proprie eccellenze industriali, la dimensione logistica e la cooperazione strategica nell’Indo-Mediterraneo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Italia-India. L’accordo con Ue, la sicurezza e l’asse bilaterale sui porti raccontati dall’amb. Bartoli

La discussione sui dazi con Trump divide ancora il Parlamento europeo.

L’Unione europea e l’India hanno concluso un accordo di libero scambio e un partenariato strategico in difesa e sicurezza, dopo oltre vent’anni di trattative.

