Italia-India L’accordo con Ue la sicurezza e l’asse bilaterale sui porti raccontati dall’amb Bartoli

Da formiche.net 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia e l’India rafforzano i loro legami con un nuovo accordo commerciale firmato con l’Unione europea. L’intesa punta a migliorare il commercio, la sicurezza e i rapporti sui porti, in un momento in cui le relazioni globali cambiano rapidamente. L’ambasciatore Bartoli ha spiegato come questa partnership possa incidere sulle strategie di entrambi i paesi.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India si inserisce in una fase di profonda ridefinizione delle relazioni geoeconomiche globali, in cui commercio, sicurezza economica e diversificazione delle catene del valore tendono sempre più a sovrapporsi. In parallelo all’intesa commerciale tra Bruxelles e New Delhi — e al rinvigorimento dei rapporti tra India e Stati Uniti — l’India emerge come uno dei principali poli di equilibrio in un sistema internazionale segnato da frammentazione e competizione strategica. In questo contesto, l’Italia punta a giocare un ruolo attivo, valorizzando le proprie eccellenze industriali, la dimensione logistica e la cooperazione strategica nell’Indo-Mediterraneo. 🔗 Leggi su Formiche.net

