Fincantieri | siluri MU90 a Riad accordo strategico per la difesa marittima saudita e rilancio dell’indotto italiano

Fincantieri ha siglato una commessa significativa con l’Arabia Saudita, che vedrà WASS, società del gruppo, fornire siluri MU90 alla Royal Saudi Naval Force. L’accordo, di cui sono state rese note le prime indiscrezioni questo martedì 10 febbraio 2026, rafforza la presenza del gruppo italiano nel settore della difesa e consolida le relazioni commerciali con il Regno mediorientale. La notizia, che giunge in un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità e necessità di sicurezza marittima, sottolinea l’importanza strategica di Fincantieri e delle sue tecnologie. WASS, in particolare, si conferma come un fornitore affidabile di sistemi d’arma avanzati per le marine di tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Fincantieri presenta il piano strategico 2026-2030, mirato a rafforzare la leadership globale e consolidare la presenza nel settore della Difesa.

Fincantieri, attraverso la controllata Wass Submarine Systems, ha siglato un accordo con la Marina indiana per la fornitura di siluri Black Shark Advanced, del valore di circa 200 milioni di euro.

