macron in india per rafforzare la cooperazione

Emmanuel Macron si trova in India per consolidare i rapporti tra Parigi e Nuova Delhi, spinto dalla crescente collaborazione nei settori della difesa e dell’intelligenza artificiale. Durante la visita, il presidente francese ha incontrato i leader indiani e ha annunciato nuovi accordi commerciali, puntando a rafforzare il partenariato strategico tra i due paesi.

Il presidente francese Emmanuel Macron è in India per rafforzare i legami con Nuova Delhi nei settori della difesa e dell’intelligenza artificiale. Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in India per una visita di tre giorni. L’obiettivo di Macron è quello di rafforzare i legami con Nuova Delhi nei settori della difesa e dell’intelligenza artificiale. Macron incontrerà a Mumbai il primo ministro indiano Narendra Modi, dove i leader discuteranno dell’ampliamento della partnership militare tra i due Paesi. Macron parteciperà poi nei prossimi giorni al Global AI Impact Summit 2026 a Nuova Delhi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

