Piazza San Giusto continua a essere teatro di problemi con il degrado che si aggiunge ai ritardi nei lavori di ristrutturazione. Dopo più di due anni di attese e cantieri infiniti, i lavori sono stati finalmente conclusi, ma la piazza mostra già segni di usura e abbandono. La situazione si aggrava con il passare del tempo senza interventi immediati.

Non bastavano i ritardi, in piazza Cavour a San Giusto arriva anche il degrado. Piazza appena rifatta, lavori conclusi dopo almeno due anni di ritardi di attesa, di cantieri infiniti con ‘apparizioni’ degli operai come nemmeno nei luoghi miracolosi. Il risultato è che le erbacce crescono tra le pietre, e un’area della piazza pedonale è venuta giù: si è formata una depressione sulla pavimentazione tanto che è stato necessario transennarla. I cittadini sono esasperati. Il restyling della piazza nel popoloso quartiere al confine con Firenze, doveva essere il fiore all’occhiello della precedente giunta. Ma è finita malissimo. Ritardi infiniti e problemi ugualmente irrisolti hanno trascinato la chiusura dei lavori alla nuova amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non c’è pace per piazza San Giusto. Dopo i ritardi arriva il degrado

