Senza lavoro da un giorno all' altro | marito e moglie lasciati a casa scatta lo sciopero in azienda

Stamattina, nello stabilimento Gmr di Bertinoro, i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia per un'ora, protestando contro il fatto che un marito e una moglie siano stati licenziati senza preavviso. La decisione di scioperare è stata presa in risposta a questa situazione, che ha lasciato senza impiego i due dipendenti da un giorno all'altro. La protesta si è svolta in un momento di tensione tra i dipendenti e la direzione dell'azienda.

Braccia incrociate per un’ora stamattina, mercoledì, allo stabilimento Gmr di Bertinoro, realtà specializzata in illuminazione stradale e pubblica. La mobilitazione, che ha coinvolto sia i dipendenti diretti che i lavoratori somministrati, è scattata in risposta alla decisione aziendale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'azienda era una prigione, minori al lavoro: tre arresti, due sono marito e moglieScoperta fabbrica lager dove 14 lavoratori, tra cui 3 minori, vivevano e lavoravano nello stesso capannone, senza contratto né tutele.

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A 65 anni senza lavoro, facciamo il giro delle mense ogni giorno: storia di una famiglia a BariPrima che la mensa diventasse parte del loro quotidiano, il rito della domenica sera di Giovanni e Anna Schino, 65 anni lui e 54 lei, era quello di sbarrare sul calendario tutti i giorni della ... bari.repubblica.it

Nido chiude improvvisamente a Roma, educatrici senza lavoro e 115 bimbi a casa. I genitori: Siamo disperatiQuesta storia ti ricorda la situazione che stai vivendo in questo momento? Racconta la tua storia qui. Primo giorno senza asilo per i bimbi del Parco dei Bambini Montessori, l'asilo nido che chiuso ... fanpage.it

Maxi operazione della Guardia di Finanza a Fiumicino: oltre 600 lavoratori irregolari sono stati monitorati tramite GPS dai loro datori di lavoro, con un'evasione contributiva che supera i 4 milioni di euro. I contratti erano usati per aggirare le tutele previste per i - facebook.com facebook

Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. #PreghiamoInsieme #Pace x.com