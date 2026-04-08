Senza lavoro da un giorno all' altro | marito e moglie lasciati a casa scatta lo sciopero in azienda

Da forlitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, nello stabilimento Gmr di Bertinoro, i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia per un'ora, protestando contro il fatto che un marito e una moglie siano stati licenziati senza preavviso. La decisione di scioperare è stata presa in risposta a questa situazione, che ha lasciato senza impiego i due dipendenti da un giorno all'altro. La protesta si è svolta in un momento di tensione tra i dipendenti e la direzione dell'azienda.

Braccia incrociate per un’ora stamattina, mercoledì, allo stabilimento Gmr di Bertinoro, realtà specializzata in illuminazione stradale e pubblica. La mobilitazione, che ha coinvolto sia i dipendenti diretti che i lavoratori somministrati, è scattata in risposta alla decisione aziendale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'azienda era una prigione, minori al lavoro: tre arresti, due sono marito e moglieScoperta fabbrica lager dove 14 lavoratori, tra cui 3 minori, vivevano e lavoravano nello stesso capannone, senza contratto né tutele.

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