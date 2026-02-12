Castano Primo studenti e insegnanti del Torno in rivolta | scuola da horror scatta lo sciopero

Gli studenti e gli insegnanti del Torno sono in piazza per protestare contro le condizioni della scuola. Le aule sono distrutte: finestre rotte, piastrelle staccate e infiltrazioni d’acqua che danneggiano i controsoffitti. La situazione è insostenibile e ha portato a uno sciopero generale. Le scuole sono diventate un vero e proprio campo di battaglia, e nessuno sembra più disposto ad accettare questa situazione.

Castano Primo, 12 febbraio 2026 – Finestre coi vetri rotti, piastrelle del pavimento incollate con lo scotch o che saltano via, infiltrazioni d'acqua - quando piove - che fanno cadere i pannelli in cartone dei controsoffitti. Sembra la descrizione di un edificio abbandonato e in rovina, è la realtà dell'istituto superiore Torno di Castano, frequentato da circa 1.600 studenti. Alla lunga lista dei problemi che non trovano soluzione da anni si aggiunge l'impianto di riscaldamento ancora una volta andato ko dopo Natale, con i ragazzi costretti a scaldarsi con cappotti e sciarpe. Una situazione così esasperante da spingere gli studenti, ieri mattina, a disertare le lezioni per protesta.

