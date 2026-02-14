Poggibonsi | il futuro è adesso Rinnovamento rete idrica Avanti tutta con il maxi piano

A Poggibonsi, il Comune e Acque hanno avviato un maxi piano di rinnovamento della rete idrica per ridurre le perdite d'acqua. Il progetto, iniziato questa settimana, prevede l'installazione di nuove tubature e tecnologie di monitoraggio lungo le strade principali, con l'obiettivo di migliorare l’afflusso e la qualità dell’acqua per i cittadini.

Perdite addio. Avanti tutta con il maxi piano per il rinnovamento della rete idrica di Poggibonsi promosso da Acque e Comune. Al via la prossima settimana in Borgaccio, nel tratto da via Gino Strada a viale Marconi, la sostituzione di oltre 600 metri di tubature. Si tratta di lavori che fanno parte di un pacchetto di investimenti da 2.3 milioni di euro. Una pioggia di soldi per rifare nel 2026 circa 5.300 metri di tubazioni, senza contare, sempre in materia di rifacimento delle condotte, il milione e 700 mila euro speso nel 2025. "Si tratta di lavori fondamentali per rinnovare la rete idrica – spiega l’amministrazione comunale – Un programma di ammodernamento necessario e atteso da tutta la comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi: il futuro è adesso. Rinnovamento rete idrica. Avanti tutta con il maxi piano Poggibonsi guarda al futuro. E’ previsto un risanamento di 6mila metri di rete idrica Rinnovamento rete idrica, lavori in piazza Ugo Bassi e via Scrima: tutto quello che devi sapere Sono in corso i lavori di rinnovamento della rete idrica nelle zone di piazza Ugo Bassi e via Scrima ad Ancona. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Formazione gratuita: nuove opportunità per il futuro professionale; Poggibonsi: il futuro è adesso. Rinnovamento rete idrica. Avanti tutta con il maxi piano; Riapre il dibattito sull'acqua pubblica a Poggibonsi: l'evento di Avs; Poggibonsi guarda al futuro. In zona stazione sorgerà la sede della Polizia municipale. Poggibonsi guarda al futuro. Approvato dal Consiglio il Bilancio di previsioneServizi, investimenti, programmazione, per una città che continua a tutelare le persone e a costruire il futuro. È quanto espone l’amministrazione poggibonsese alla luce dell’approvazione in ... lanazione.it Poggibonsi guarda al futuro. In zona stazione sorgerà la sede della Polizia municipaleIn alcuni spazi inutilizzati da diversi anni troveranno posto anche altri uffici comunali . msn.com Susanna Cenni interviene sul futuro della maternità a Poggibonsi: "Dati migliori della media toscana e nuovo Direttore in carica. Chiediamo la revisione dei parametri." facebook