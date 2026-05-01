Croazia | nuove regole rigide per i lavoratori extra UE nel turismo

In Croazia sono state introdotte nuove regole che riguardano i lavoratori provenienti da paesi extra UE impiegati nel settore turistico. Le normative stabiliscono requisiti più severi riguardo alle condizioni sanitarie e agli alloggi per questi lavoratori, con l’obiettivo di regolamentare meglio il loro ingresso e la loro permanenza nel paese. Le norme sono state comunicate dalle autorità locali e sono già in vigore.

? Cosa sapere Zagabria impone nuovi vincoli sanitari e abitativi ai lavoratori extra UE nel turismo.. Il canone d'affitto per i residenti non potrà superare il 30% dello stipendio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). Fonte Eurostat Il governo di Zagabria ha varato nuove norme restrittive per i lavoratori extra UE in Croazia, colpendo duramente il sistema dei contratti informali che alimenta il settore turistico e l’edilizia nelle località balneari. La decisione politica mira a regolare la massa di personale proveniente dal sud-est asiatico che oggi gestisce bar, ristoranti e alberghi nelle zone costiere più rinomate, dove molti triestini si recano per vacanze o affari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Croazia: nuove regole rigide per i lavoratori extra UE nel turismo Notizie correlate Taranto: stop ai fumi delle petroliere con nuove regole rigide? Cosa sapere La Capitaneria di Porto di Taranto impone nuovi controlli sulle emissioni delle navi cisterna. Tutela per i lavoratori: nuove regole InailL’aggiornamento delle istruzioni operative amplia l’accesso alle protesi avanzate, accelera i rinnovi e rende più flessibili i percorsi riabilitativi...