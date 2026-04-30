A Taranto, la Capitaneria di Porto ha introdotto nuove norme più severe per controllare le emissioni delle petroliere in porto. Le regole mirano a ridurre i fumi prodotti dalle navi cisterna durante le operazioni di stazionamento e movimentazione. Le autorità hanno specificato che saranno effettuati controlli più stringenti e verifiche più frequenti per assicurare il rispetto delle nuove disposizioni. L'obiettivo è limitare l'impatto ambientale delle attività portuali.

? Cosa sapere La Capitaneria di Porto di Taranto impone nuovi controlli sulle emissioni delle navi cisterna.. Le norme su pressione e temperatura dei carichi mirano a proteggere i quartieri residenti.. La Capitaneria di Porto-Guardia Costiera ha stabilito nuove norme per limitare le emissioni dei vapori e degli odori sgradevoli provenienti dalle navi cisterna a Taranto, intervenendo sulle fasi di carico, scarico, sosta in rada e ormeggio. Il provvedimento mira a contenere i composti organici volatili (Voc) e i miasmi che colpiscono la popolazione, specialmente con l'avvicinarsi del caldo estivo che favorisce la dispersione dei fumi. L'iniziativa nasce da un confronto tecnico tra diversi soggetti, tra cui Eni, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, il consulente chimico del porto e Arpa Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto: stop ai fumi delle petroliere con nuove regole rigide

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