L'Inail ha aggiornato le sue istruzioni operative per migliorare la tutela dei lavoratori con gravi disabilità. Le nuove regole consentono un accesso più facile alle protesi avanzate, riducono i tempi di rinnovo e rendono più flessibili i percorsi di riabilitazione. Queste modifiche riguardano i criteri e le procedure per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni.

L’aggiornamento delle istruzioni operative amplia l’accesso alle protesi avanzate, accelera i rinnovi e rende più flessibili i percorsi riabilitativi per i lavoratori con gravi disabilità.. L’ Inail ha aggiornato le istruzioni operative collegate alla Circolare n. 7 del 28 gennaio 2022, introducendo modifiche che rispondono alle esigenze reali dei lavoratori con disabilità da lavoro più severe. Le novità nascono da un confronto costante con l’Anmil e, in particolare, con il Gruppo Gravi Disabilità guidato da Maurizio Borelli, che ha portato all’attenzione dell’Istituto criticità, bisogni e richieste maturate nell’esperienza quotidiana degli assistiti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Tutela per i lavoratori: nuove regole Inail

Articoli correlati

Nuove regole Inail: le imprese dovranno comunicare infortuni e malattie professionali entro termini più stringentiDal 12 gennaio 2026, tutte le imprese che devono trasmettere denunce di infortuni sul lavoro o di malattie professionali all’Inail sono tenute a...

Lavoratori disabili: nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riservaIn Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza.

DANNI da MOBBING: novità | Avv. Angelo Greco

Tutti gli aggiornamenti su Tutela per i lavoratori nuove regole...

Temi più discussi: Protocollo INL-OIM per la tutela dei lavoratori e il contrasto al caporalato; ESODATI, PIENA TUTELA PER I LAVORATORI DEL CREDITO; USB e Rete Iside alla presentazione della Proposta di Legge per potenziare il ruolo dei lavoratori e degli Rls nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; La tutela del lavoro al femminile nel CCNL di Poste Italiane: luci e ombre da conoscere e approfondire.

Tutela rafforzata per i lavoratori con patologie gravi. Il Senato approva in via definitiva la norma per congedi, permessi e lavoro agileIl testo introduce nuove tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, anche rare. Tra le principali novità: il diritto a un congedo non retribuito fino a 24 mesi ... quotidianosanita.it

C’è un giudice anche per i lavoratori in smart workingIl giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha riconosciuto come infortunio sul lavoro la caduta di una lavoratrice che lavorava da remoto, condannando l’Istituto a corrispondere le indennità assicu ... editorialedomani.it

Esposto dell'associazione a tutela dei consumatori alle Procure calabresi su presunti rincari speculativi: sotto osservazione carburanti, energia, edilizia e filiera agroalimentare - facebook.com facebook

“Tutela ambientale, sviluppo e coesione sociale crescono insieme”. Così l'assessore di #RegioneFVG @F_Scoccimarro nella Giornata mondiale del riciclo e alla vigilia della Giornata per il clima tinyurl.com/yc248dbu x.com