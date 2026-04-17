Il Partito Democratico ha espresso una condanna netta delle politiche del primo ministro israeliano, definendole fermamente condannate. Allo stesso tempo, ha confermato che i rapporti con Tel Aviv proseguono senza interruzioni. La posizione è stata comunicata in risposta alle recenti decisioni politiche nel paese mediorientale, mantenendo comunque aperto il canale di dialogo con le autorità israeliane.

«Fermissima condanna delle politiche del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu» ma «il dialogo con Tel Aviv continua». A una settimana dal voto con cui la direzione Pd chiedeva di sospendere il gemellaggio e i Verdi minacciavano di non approvare delibere in aula finché il sindaco non avesse messo in pratica l'odg approvato dal Consiglio a ottobre, arriva la risposta - ed è un rifiuto - di Beppe Sala. Si era preso del tempo («voglio discuterne giovedì con la giunta») e ieri lo ha fatto. Anche tra gli assessori c'era una resistenza a rompere con Tel Aviv, i tre della Civica (Conte, Mazzei, Riva) erano pronti a dissociarsi, anche la vicesindaco dem Scavuzzo era poco in linea col partito, contro lo stop l'esponente dei Riformisti Cappello.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tel Aviv, la giunta Sala delude il Pd

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