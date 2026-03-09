Gasolio | crisi Iran costa 13.000€ all’anno ai trasporti

Le tensioni internazionali con l’Iran hanno fatto salire i prezzi del gasolio, influenzando i costi delle imprese di Massa-Carrara. Secondo le stime, questa crisi costa circa 13.000 euro all’anno ai trasporti locali. Le aziende hanno già chiesto un credito d’imposta straordinario per far fronte alle spese crescenti. La situazione evidenzia come i rincari energetici incidano direttamente sulle attività di settore.

Le tensioni internazionali hanno già fatto saltare i prezzi del gasolio, costringendo le imprese di Massa-Carrara a chiedere con urgenza un credito d’imposta straordinario. L’aumento dei costi rischia di gravare pesantemente sui bilanci degli autotrasportatori, che vedono aggravarsi la situazione economica in tempo reale. Il conflitto in Iran e le instabilità nello Stretto di Hormuz stanno producendo effetti immediati sull’economia reale della provincia apuana. Secondo le stime dell’associazione Cna Fita, ogni mezzo pesante che percorre circa 100 mila chilometri annui subisce un aggravio di oltre 2.400 euro all’anno solo per il carburante. Questo costo potrebbe schizzare fino a 13 mila euro se la crisi internazionale dovesse protrarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Guerra in Iran, salgono i prezzi per benzina, gasolio e gpl: quanto costa in più un pieno per l'autoIl prezzo del petrolio torna a correre e in Italia l'effetto è immediato: i carburanti schizzano verso l'alto, riaccendendo l'incubo di un nuovo...

Guerra in Iran, la corsa al rialzo del prezzo del gasolio non si ferma: a Roma si paga fino a 2,3 euro al litroGli aumenti non si fermano. I carburanti a Roma e nel Lazio costano sempre di più. Nel giro di pochi giorni dall'attacco di Israele e Stati Uniti contro l 'Iran, il costo medio della benzina è passato ...

Crisi Iran, rincaro elevato sui prezzi medi della benzina self servieLa Campania è la regione italiana che ha fatto segnare, dal 4 al 6 marzo, il rincaro più elevato (4,4 centesimi di euro al litro) sui prezzi medi della benzina in modalità self service e la terza per ...

A Giorgia Meloni, che vuole dare la caccia agli speculatori del gasolio, ricordo una cosa molto semplice: il primo ad aumentare il prezzo del diesel è stato proprio il suo governo con l'ultima legge di bilancio. Avevano promesso di togliere le accise. Invece le ha

Gasolio agricolo, rincari alle stelle in Puglia: Coldiretti porta il caso in Procura. «Aumenti ingiustificati»