Il bilancio della Sant’Anna registra un utile di circa 6 milioni di euro e un aumento del 10% dei proventi rispetto all’anno precedente, arrivando a 100 milioni di euro. Di questi, più del 40% deriva da fonti interne all’azienda. I dati sono stati presentati nel rapporto finanziario, evidenziando una crescita rispetto al 2024. La società ha continuato a rafforzare la propria posizione nel settore con risultati positivi in termini di ricavi e utile netto.

Un utile di circa 6 milioni di euro e proventi complessivi che aumentano del 10% rispetto al 2024, raggiungendo i 100 milioni di euro di cui oltre il 40% generati da proventi propri. Sono queste le cifre del bilancio d’esercizio 2025 della Scuola Sant’Anna, che il Cda ha approvato nei giorni scorsi, e che secondo il rettore Nicola Vitiello confermano "la solidità economica finanziaria dell’ateneo e la sua capacità di attrarre risorse e investimenti". A incidere è soprattutto la capacità dell’istituto di attrarre risorse attraverso progetti di ricerca, attività formative, collaborazioni e accordi con soggetti pubblici e privati: i proventi propri raggiungono i 43,3 milioni di euro, pari a oltre il 40% del totale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cresce la Sant’Anna. Un utile di sei milioni e più 10% di proventi

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