Cremonese vs Lazio trentacinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Cremonese e Lazio. La squadra di casa cerca punti per mantenere vive le speranze di salvezza, mentre gli ospiti desiderano continuare la serie positiva. La partita si svolgerà in un match che vede entrambe le squadre impegnate a raggiungere i propri obiettivi stagionali. La data e l’orario sono stati comunicati, così come le modalità di visione dell’evento.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I grigiorossi devono fare punti per sperare ancora nella salvezza, mentre I biancocelesti vogliono proseguire il loro momento positivo. Cremonese vs Lazio si giocherà lunedì 4 maggio 2026 alle ore 18.30 presso lo stadio Zini CREMONESE VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi ripartono dal pesante cappotto di Napoli per centrare la salvezza. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Giampaolo ha ottenuto quattro punti, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Adesso non si può più sbagliare, altrimenti la retrocessione diventerà concreta.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Lazio, trentacinquesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Formazioni Cremonese-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Zaccagni, Cancellieri, Isaksen, Maldini e Gila; Gli arbitri di Serie A, le prime designazioni di Tommasi dopo l'autosospensione di Rocchi: chi dirige le prossime partite; Pronostico Cremonese-Lazio: 35ª Giornata Serie A 04.05.2026. Cremonese - Lazio, dirige Chiffi: i precedenti con l'arbitro di PadovaSarà Daniele Chiffi a dirigere la sfida tra Cremonese e Lazio, in programma lunedì 4 maggio alle 18:30 allo stadio Zini e valida per la trentacinquesima giornata di Serie ... lalaziosiamonoi.it Lazio, striscia aperta con la Cremonese ma in trasferta è tabù: i precedentiSi avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata in trasferta lunedì 4 maggio alle ore 18:30 per sfidare la Cremonese nella ... lalaziosiamonoi.it VENEZIA, È QUI LA FESTA La Spezia è di nuovo dolce per Giovanni Stroppa, che proprio lì aveva conquistato la promozione con la Cremonese meno di 12 mesi fa: i lagunari pareggiano al Picco, ringraziano la vittoria del Mantova sul Monza e torn - facebook.com facebook Digiuno finito, ma che fatica! Decide #Maccaroni, 3-2 della #RomaPrimavera sulla #Cremonese In 35' arrivano i gol di #Arena e #Panico, poi la #Roma regala il pari. Il classe 2008 fissa il punteggio alla ripresa @sergiocarloni_ #ASRoma x.com