Creme misteriose in vetrina | la Finanza ne sequestra 700 il titolare rischia 25mila euro di multa

Da bresciatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità hanno sequestrato oltre 700 creme esposte in alcune vetrine, sospettate di essere potenzialmente dannose. Il titolare dell’attività rischia una multa di 25.000 euro. I prodotti cosmetici, privi di certificazioni e garanzie di sicurezza, erano pronti per la vendita senza rispettare le normative vigenti. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto al sequestro delle merci.

Una vera e propria valanga di prodotti cosmetici potenzialmente pericolosi, pronti per essere venduti senza alcuna garanzia per chi li avrebbe applicati sulla pelle. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Brescia durante un controllo mirato in un’attività commerciale situata nel cuore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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