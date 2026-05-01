Creme misteriose in vetrina | la Finanza ne sequestra 700 il titolare rischia 25mila euro di multa

Le autorità hanno sequestrato oltre 700 creme esposte in alcune vetrine, sospettate di essere potenzialmente dannose. Il titolare dell’attività rischia una multa di 25.000 euro. I prodotti cosmetici, privi di certificazioni e garanzie di sicurezza, erano pronti per la vendita senza rispettare le normative vigenti. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto al sequestro delle merci.