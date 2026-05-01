Creme misteriose in vetrina | la Finanza ne sequestra 700 il titolare rischia 25mila euro di multa
Le autorità hanno sequestrato oltre 700 creme esposte in alcune vetrine, sospettate di essere potenzialmente dannose. Il titolare dell’attività rischia una multa di 25.000 euro. I prodotti cosmetici, privi di certificazioni e garanzie di sicurezza, erano pronti per la vendita senza rispettare le normative vigenti. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto al sequestro delle merci.
Una vera e propria valanga di prodotti cosmetici potenzialmente pericolosi, pronti per essere venduti senza alcuna garanzia per chi li avrebbe applicati sulla pelle. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo di Brescia durante un controllo mirato in un’attività commerciale situata nel cuore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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