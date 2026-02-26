Nell’ambito delle attività di controllo del territorio dedicate alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di circa 300 peluche “Labubu” contraffatti. L’intervento è stato eseguito dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i quali hanno effettuato l’accesso presso due empori situati nel territorio sannita. Nel corso delle ispezioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dai noti pupazzetti – nati dall’estro di un artista di Hong Kong e distribuiti a livello globale dal colosso Pop Mart – che, per prezzi di vendita eccessivamente bassi, fattezze e confezionamento, hanno immediatamente destato sospetti circa la loro originalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Labubu’ contraffatti: la Guardia di Finanza ne sequestra trecento

