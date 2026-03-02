Cuffiette per iPhone a 3 euro guardia di finanza ne sequestra migliaia e manda a processo tre commercianti | assolti

La guardia di finanza ha sequestrato migliaia di cuffiette per iPhone al prezzo di circa 3 euro e ha avviato un procedimento penale contro tre commercianti cinesi. Dopo il processo, tutti e tre sono stati assolti. Le cuffiette, simili a quelle originali Apple, erano state trovate in commercio in diverse località. Nessuna delle persone coinvolte è stata condannata o ha subito altre sanzioni.

Imputati tre cittadini di origine cinese. Erano accusati di introduzione e commercio nello stato italiano di prodotti con segni falsi e ricettazione. La merce aveva superato i controlli doganali ANCONA - Migliaia di cuffiette per cellulari iPhone, molto simili a quelle prodotte dalla Apple, sono finite al centro di un procedimento penale che si è concluso con l’assoluzione di tre commercianti cinesi. La sentenza è stata pronunciata questa mattina dal tribunale di Ancona, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, con la formula “per non aver commesso il fatto”. L’indagine era partita nel maggio 2021, quando la guardia di finanza aveva effettuato un controllo in un negozio di Loreto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

‘Labubu’ contraffatti: la Guardia di Finanza ne sequestra trecentoNell’ambito delle attività di controllo del territorio dedicate alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori, il Comando Provinciale...

Napoli, Guardia di Finanza sequestra oltre 500mila articoli contraffatti per CarnevaleLa Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in svariati negozi e magazzini del capoluogo campano e di altri centri della provincia oltre 500mila...

Tutto quello che riguarda Cuffiette.

Temi più discussi: Auricolari sotto i 12 € su Amazon Haul: tutta un'altra musica; Rumore addio con Huawei FreeBuds Pro5; FreeBuds Pro 5, la prova delle nuove cuffiette top di gamma di HUAWEI; Inchiesta fondi Ue, le richieste sfrontate dei professori: Mia moglie vuole il telefono blu e le cuffiette pro. Possiamo prendere qualche elettrodomestico?.

Cuffiette per iPhone a 3 euro, guardia di finanza ne sequestra migliaia e manda a processo tre commercianti: assoltiImputati tre cittadini di origine cinese. Erano accusati di introduzione e commercio nello stato italiano di prodotti con segni falsi e ricettazione. La merce aveva superato i controlli doganali ... anconatoday.it

Le cuffie V-Moda per iPhone in promozione+regalo a 60 Euro negli APStoreUna opzione interessante per chi vuole scegliere delle cuffie con microfono alternative per il cellulare Apple: il modello V-Moda Vibe Duo (cuffie per iPhone con microfono colore nero) sono in ... macitynet.it

Stamattina, per depurarmi le orecchie, mi sono messa le Ladytron nelle cuffiette. Perché sono musicalmente snob e oggi più che mai me ne vanto x.com

ERRORE DI PREZZO AI Cuffie Traduzione, 4-in-1 Auricolari Cuffiette A soli 39,99€ invece di 129,99€ (-69%) https://amzn.to/46u1TNF 112 Recensioni: 4.8 / 5.0 Venduto da zhangqin12 e spedito da Amazon #solocodiciscontoitalia #adv - facebook.com facebook