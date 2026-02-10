Crans-Montana Bertolaso | Feriti al Niguarda tutti fuori da pericolo vita

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia, aggiorna sulla situazione dei feriti dell’incendio di Crans-Montana. Durante il Consiglio regionale, spiega che i ragazzi più gravi sono fuori pericolo di vita. Tutti i feriti ricoverati al Niguarda di Milano sono in miglioramento e nessuno rischia di morire. La notizia porta un po’ di sollievo dopo il dramma avvenuto in Svizzera.

“Oggi possiamo dire che i ragazzi più gravi sono fuori imminente pericolo di vita “. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso, a margine del Consiglio regionale della Lombardia, fa il punto sui feriti nell’incendio di Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Ma la prognosi non è stata ancora sciolta. “La prognosi non è ancora stata completamente sciolta – sottolinea Bertolaso – ma lo facciamo per prudenza, perché con questo tipo di patologie soprattutto i grandi ustionati possono sempre avere delle ricadute o dei problemi soprattutto di carattere infettivo, che ovviamente speriamo non debbano avere, ma dobbiamo fare attenzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Dopo l'incendio a Crans-Montana, due feriti sono stati dimessi dall'ospedale Niguarda.

Il nostro report aggiornato sulle condizioni dei giovani italiani feriti nell’incendio di Crans-Montana, tra cui Bertolaso e altri nove in condizioni critiche al Niguarda.

CRANS, BERTOLASO: FERITI NON PIÙ PERICOLO VITA, TUTTI FUORI DA TERAPIA INTENSIVA

