Achille Lauro al Niguarda per incontrare i feriti di Crans Montana Bertolaso | È un ragazzo speciale

Il cantante Achille Lauro si è recato al Niguarda di Milano per incontrare i feriti dell’incidente di Crans Montana. Bertolaso ha commentato che Lauro è un ragazzo speciale. L’artista ha visitato il reparto di degenza senza rilasciare dichiarazioni, mentre i medici hanno confermato la sua presenza tra i pazienti. La visita è avvenuta in modo riservato e senza annunci ufficiali.

Achille Lauro si è recato all’ospedale Niguarda per fare visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Il cantante, che questa sera si esibirà al Forum di Assago, ha raggiunto l’ospedale milanese mantenendo così la promessa fatta qualche settimana fa. Il legame tra Lauro e i ragazzi coinvolti nel disastro risale al funerale di Achille Barosi, quando i genitori avevano ascoltato la canzone “Perdutamente”. Strage di Crans Montana, la dedica a Sanremo di Achille Lauro Come nasce il legame tra Achille Lauro e i ragazzi di Crans Montana Bertolaso ringrazia Achille Lauro per la visita al Niguarda Strage di Crans Montana, la dedica a Sanremo di Achille Lauro Sul palco del festival di Sanremo Achille Lauro aveva cantato la stessa canzone, dedicandola proprio ai ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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