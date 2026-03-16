Achille Lauro al Niguarda per incontrare i feriti di Crans Montana Bertolaso | È un ragazzo speciale

Da virgilio.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante Achille Lauro si è recato al Niguarda di Milano per incontrare i feriti dell’incidente di Crans Montana. Bertolaso ha commentato che Lauro è un ragazzo speciale. L’artista ha visitato il reparto di degenza senza rilasciare dichiarazioni, mentre i medici hanno confermato la sua presenza tra i pazienti. La visita è avvenuta in modo riservato e senza annunci ufficiali.

Achille Lauro si è recato all’ospedale Niguarda per fare visita ai ragazzi rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. Il cantante, che questa sera si esibirà al Forum di Assago, ha raggiunto l’ospedale milanese mantenendo così la promessa fatta qualche settimana fa. Il legame tra Lauro e i ragazzi coinvolti nel disastro risale al funerale di Achille Barosi, quando i genitori avevano ascoltato la canzone “Perdutamente”. Strage di Crans Montana, la dedica a Sanremo di Achille Lauro Come nasce il legame tra Achille Lauro e i ragazzi di Crans Montana Bertolaso ringrazia Achille Lauro per la visita al Niguarda Strage di Crans Montana, la dedica a Sanremo di Achille Lauro Sul palco del festival di Sanremo Achille Lauro aveva cantato la stessa canzone, dedicandola proprio ai ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans Montana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

achille lauro al niguarda per incontrare i feriti di crans montana bertolaso 200 un ragazzo speciale
© Virgilio.it - Achille Lauro al Niguarda per incontrare i feriti di Crans Montana, Bertolaso: “È un ragazzo speciale”

Articoli correlati

Leggi anche: Achille Lauro al Niguarda: l’abbraccio ai ragazzi feriti di Crans-Montana

Achille Lauro dai feriti di Crans-Montana, la visita in ospedale del cantante ai ragazzi ricoverati: «È speciale»Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Achille Lauro

Temi più discussi: Incendio di Crans Montana, ancora cinque ragazzi ricoverati al Niguarda. Due saranno dimessi prima di Pasqua; Crans-Montana, è indagato anche il sindaco: ipotizzati gli stessi reati dei coniugi Moretti; Crans Montana, indagato il sindaco per la strage di Capodanno a Le Constellation: è accusato di incendio e lesioni personali per...; Sean Penn non è qui perché non ha potuto o non ha voluto: perché l'attore (che ha vinto il suo terzo Oscar) ha disertato la cerimonia.

Achille Lauro in visita al NiguardaL'assessore regionale al Welfare ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook e ha scritto: Dopo la sua esibizione a Sanremo, dopo quella canzone dedicata a loro, i ragazzi sopravvissuti all’incend ... rainews.it

achille lauro achille lauro al niguardaCrans Montana, Achille Lauro fa visita ai ragazzi ricoverati al NiguardaAchille Lauro ha fatto visita, questa mattina, ai ragazzi ancora ricoverati al Niguarda, a Milano, per le ferite riportate nell'incendio di Capodanno a Le ... lapresse.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.