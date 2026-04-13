Un esperto propone una riforma del sistema di welfare europeo per affrontare gli effetti dell’automazione e dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. La proposta prevede di integrare il reddito da lavoro con un sostegno assistenziale statale, con l’obiettivo di contrastare la crescente disoccupazione legata ai cambiamenti tecnologici. La proposta si concentra su un intervento strutturale per adattare il sistema di protezione sociale alle sfide attuali.

Prosperetti propone una riforma strutturale del welfare europeo che integri il reddito derivante dal lavoro con un sostegno assistenziale garantito dallo Stato, al fine di contrastare gli effetti della disoccupazione causata dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. La proposta mira a stabilizzare i sistemi produttivi locali attraverso l’integrazione diretta delle retribuzioni, evitando che le aziende in difficoltà siano costrette a delocalizzare o a procedere con licenziamenti di massa. Il cuore della riflessione, contenuta nel volume curato da Paganetto intitolato Una bussola per l’Europa, punta a scardinare la logica attuale che vede la previdenza strettamente legata al numero di addetti e alla redditività immediata delle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Welfare europeo: la sfida per salvare il lavoro dall’IA

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