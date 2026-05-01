Cotignola | pedalata e storia nella Night of fortresses

Il 8 maggio 2026, nel borgo di Cotignola, si svolge l'evento Night of fortresses, che combina una pedalata collettiva con approfondimenti sulla storia locale. L'iniziativa è parte del progetto europeo Fortic, che mira a valorizzare il patrimonio delle fortificazioni e a sostenere l’economia della zona. Durante la giornata vengono organizzate attività per coinvolgere i partecipanti in un percorso tra le testimonianze storiche e le strutture difensive del luogo.

? Cosa sapere L'8 maggio 2026 Cotignola ospita la Night of fortresses con pedalata e storia.. Il progetto europeo Fortic promuove il patrimonio fortificato e l'economia locale del borgo.. L’8 maggio 2026 Cotignola ospiterà la prima edizione della Night of fortresses, un appuntamento internazionale dedicato al patrimonio storico e alle strutture fortificate del territorio, sostenuto dal progetto europeo Fortic Interreg Italia-Corazia. Il programma della serata si attiverà nel cuore del borgo, partendo dalle 18:30 dal giardino della Torre d’Acuto, situata in corso Sforza 24. Il punto di partenza prevede una pedalata gratuita che porterà i partecipanti verso l’arrivo previsto per le ore 19:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cotignola: pedalata e storia nella Night of fortresses Notizie correlate A Cervia torna la Night of Fortresses: due serate tra storia, bunker e memoria europeaCervia si prepara a riscoprire il proprio passato con la Night of Fortresses – Notte delle Fortezze, in programma l’8 e 9 maggio 2026. Dimissioni nella Giunta di Cotignola: l'assessora Minto lascia l'incarico per motivi personaliIeri, 9 aprile, l’assessora Martina Minto ha comunicato le proprie dimissioni dalla giunta comunale di Cotignola per motivi personali, le quali...