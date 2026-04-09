A Cervia torna la Night of Fortresses | due serate tra storia bunker e memoria europea

A Cervia si avvicina l’appuntamento con la Night of Fortresses, l’evento che si terrà nelle serate dell’8 e 9 maggio 2026. L’iniziativa prevede visite e attività legate alla storia della città, con particolare attenzione ai bunker e alle strutture difensive del passato. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio storico e a ricordare aspetti della memoria europea attraverso momenti di approfondimento e visite guidate.

Cervia si prepara a riscoprire il proprio passato con la Night of Fortresses – Notte delle Fortezze, in programma l’8 e 9 maggio 2026. Un evento internazionale dedicato al patrimonio fortificato che, per due serate, trasformerà la città in un percorso itinerante tra centro storico e lungomare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Torna la WinteRace Cortina: 70 auto storiche sulle strade delle Dolomiti, un itinerario di 490 chilometri tra paesaggi, storia e memoriaDal 19 al 21 marzo 2026 Cortina d’Ampezzo è tornata ad ospitare la WinteRace Cortina, una manifestazione che unisce motori, tradizione e paesaggio...

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Cervia, al Teatro Chiari torna la rassegna Musical?… e perché no!!!Dal 10 aprile al 2 maggio il Teatro Walter Chiari di Cervia ospita la seconda edizione della rassegna Musical?… e perché no!!!, organizzata ... ravennanotizie.it

A maggio torna lo Sposalizio del Mare. Cervia celebra la sua festa più tipicaAnche quest’anno ci sarà lo Sposalizio del Mare a Cervia, questa del 2026 sarà la 582esima edizione e avverrà il weekend del 16 e 17 maggio. C’è molta attesa di scoprire la città gemellata con il ... ilrestodelcarlino.it

Discover Cervia Milano Marittima. . A Pasqua, Cervia vi accoglie con una luce nuova. È il mare che torna a farsi sentire, i fiori che punteggiano le strade, il sole che si riflette sulle saline e accompagna le vostre giornate. È il tempo lento delle cose buone, - facebook.com facebook