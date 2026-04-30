Parrucchieri estetisti e profumerie | dal 1° maggio le nuove regole Tutti i prodotti e le sostanze vietate

Dal 1° maggio entreranno in vigore nuove regole per parrucchieri, estetisti e profumerie. Sono vietati alcuni prodotti come gli smalti glitterati e i gel metallici, mentre vengono introdotti limiti per l’uso di profumi, shampoo, dentifrici e spray. Le normative riguardano le sostanze consentite e quelle vietate, con l’obiettivo di regolamentare meglio il settore e tutelare la salute dei consumatori.

Addio a smalti glitterati e gel metallici, mentre arrivano nuovi limiti per profumi, shampoo, dentifrici e spray. Il settore beauty si prepara a un cambiamento operativo rilevante. Dal 1° maggio 2026 entreranno in vigore nuove restrizioni europee sui cosmetici: un aggiornamento normativo che punta a rendere i prodotti più sicuri e maggiormente controllati per i consumatori. Cosmetici, cosa cambia davvero Il nuovo regolamento Ue 202678, adottato il 12 gennaio 2026, introduce limiti più severi su alcune sostanze considerate potenzialmente pericolose, con un impatto diretto su smalti, profumi, make-up e prodotti per l’igiene orale. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute pubblica, in particolare per quanto riguarda le sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione).🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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