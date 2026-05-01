Nella provincia estense, le forze della guardia di finanza hanno effettuato controlli in vari minimarket, sequestrando circa ottocento articoli tra cosmetici, prodotti di gioielleria e gadget di varia natura. Le ispezioni hanno riguardato prodotti non conformi alle normative di sicurezza e qualità, con interventi mirati a garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore commerciale. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa operazione.

Circa ottocento articoli tra cosmetici, prodotti di gioielleria e gadget vari sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza in una serie di interventi condotti in diversi esercizi commerciali della provincia estense. Le attività in questione si sono svolte tra il capoluogo, Cento e Comacchio. La merce è in particolare risultata priva delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa, come l’indicazione dell’origine e le avvertenze sull’utilizzo, oppure presentava caratteristiche ritenute pericolose. L’operazione ha però riguardato anche il settore alimentare: all’interno di un minimarket situato nel territorio di Cento sono infatti stati sottoposti a sequestro oltre 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosmetici e alimenti irregolari e non sicuri. Blitz nei minimarket, scattano i sequestri

Notizie correlate

VIDEO | Droga nei palazzoni di via Capo Passero e minimarket irregolari, scattano sequestri e sanzioniLa polizia ha condotto un'attività di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo e nel centro storico di Catania, tra piazza dei Martiri e...

Chiuso un minimarket. Sequestrati 86 chili di alimenti irregolariControlli congiunti della Polizia di Stato, Polizia locale, Ausl e Ispettorato del lavoro, con sanzioni e sospensioni per diverse attività...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cosmetici e alimenti irregolari e non sicuri. Blitz nei minimarket, scattano i sequestri; Prodotti pericolosi a Ferrara: maxi sequestro di oltre 1100 chili di alimenti e 800 tra cosmetici e gioielli; Dai cosmetici alla gioielleria, dagli alimenti ai superalcolici: maxi sequestro di 2mila prodotti; Ferrara, prodotti non sicuri e alcol irregolare: cos’ha sequestrato la Finanza.

Cosmetici e alimenti irregolari e non sicuri. Blitz nei minimarket, scattano i sequestriCirca ottocento articoli tra cosmetici, prodotti di gioielleria e gadget vari sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di ... msn.com

Prodotti pericolosi a Ferrara: maxi sequestro di oltre 1100 chili di alimenti e 800 tra cosmetici e gioielliControlli a tappeto delle Fiamme Gialle tra città e provincia. Ritirati prodotti irregolari privi delle informazioni obbligatorie, come l’indicazione di origine e le avvertenze d’uso, e alcol senza im ... ilrestodelcarlino.it

Dal 1 Maggio 2026 scattano le nuove regole #cosmetici dell'UE Addio a smalti glitterati e gel metallici, mentre arrivano nuovi limiti per profumi, shampoo, dentifrici e spray. Il settore beauty si prepara a un cambiamento operativo rilevante. Dal 1° maggio 2026 - facebook.com facebook

Molti chioschi abbandonati o in difficoltà sono diventati spazi promozionali, e piacciono moltissimo alle aziende più attente alle ultime tendenze (soprattutto nel mondo della moda, dell’editoria e dei prodotti cosmetici, ma non solo) x.com