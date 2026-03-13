chiuso un minimarket sequestrati 86 chili di alimenti irregolari

Un minimarket è stato chiuso dopo il sequestro di 86 chili di alimenti irregolari. I controlli sono stati condotti da Polizia di Stato, Polizia locale, Ausl e Ispettorato del lavoro, che hanno anche applicato sanzioni e sospensioni a diverse altre attività commerciali presenti nella zona. Le operazioni hanno coinvolto più enti istituzionali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

Controlli congiunti della Polizia di Stato, Polizia locale, Ausl e Ispettorato del lavoro, con sanzioni e sospensioni per diverse attività commerciali. Scattata la sospensione immediata per il minimarket Minimarket Hawlader Hashik, aperto di recente sotto i portici di via Carducci, nell’area dei giardini Speyer. Durante le verifiche sono emerse diverse irregolarità. L’Ispettorato del lavoro ha elevato una sanzione amministrativa di 3 mila euro, mentre i funzionari dell’Ausl hanno disposto il sequestro di circa 86 chilogrammi di alimenti surgelati tra carne e pesce ritenuti non conformi alle norme, con una multa di 1.500 euro. La Polizia Locale ha inoltre sequestrato 25 confezioni di prodotti alimentari privi di etichettatura in lingua italiana, contestando una sanzione di 2 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prodotti non conformi e non etichettati, 86 chili di alimenti sequestrati: sospesa l'attività di un minimarketOltre al sequestro e alla sospensione, sono arrivate anche pesanti sanzioni per il negozio al termine dei controlli delle forze dell'ordine I...

Sequestrati alimenti irregolari in pasticceria del centro, sanzioni per 23.500 euroControlli congiunti dei Carabinieri e Nuclei specializzati hanno portato al sequestro e alla distruzione di prodotti privi di tracciabilità,...

