Cosmetici dal 1° maggio l' Europa impone nuove regole a tutela della salute

Dal primo maggio, in Europa entrano in vigore nuove norme per i cosmetici, tra cui smalti, profumi e prodotti per l’igiene personale. Le regole mirano a limitare l’uso di determinati ingredienti, come glitter, fragranze e conservanti, per proteggere la salute dei consumatori, con particolare attenzione ai bambini. Professionisti e aziende sono chiamati ad adeguarsi, mentre i consumatori dovranno prestare maggiore attenzione alle etichette per verificare la composizione dei prodotti.

Addio a glitter e fragranze senza limiti: l'Europa impone nuove regole su smalti, profumi e prodotti per l'igiene. Dal 1° maggio 2026 la bellezza entra in una nuova era. Non è un semplice aggiornamento tecnico: la nuova normativa europea segna un cambio di passo deciso, mettendo al centro la sicurezza dei consumatori e costringendo l'intero settore cosmetico a rivedere formule, prodotti e pratiche.,, Tra i cambiamenti più evidenti c'è quello che riguarda il mondo delle unghie. L'argento utilizzato per creare effetti metallici e glitterati, molto diffuso in smalti e gel, viene fortemente limitato dopo essere stato classificato come sostanza potenzialmente dannosa per la salute.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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