Cosmetici dal 1° maggio il via alle nuove regole | dai profumi allo shampoo cosa cambia per proteggere la salute

Da questa data, entrano in vigore nuove norme europee che interessano i cosmetici, inclusi profumi, shampoo, creme e smalti. Le regole prevedono un incremento dei controlli e l'introduzione di restrizioni su alcune sostanze considerate potenzialmente dannose per la salute, come quelle cancerogene, mutogene o tossiche. Questi cambiamenti mirano a migliorare la sicurezza dei prodotti destinati alla cura della persona.

Dal 1° maggio entrano in vigore le nuove regole europee sui cosmetici: più controlli e restrizioni su sostanze potenzialmente cancerogene, mutogene e tossiche in profumi, creme, shampoo e smalti per rafforzare la sicurezza dei consumatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Entra in vigore il regolamento europeo 2026/78, che aggiorna le regole e vieta o limita alcune sostanze considerate a rischio per la salute. Per verificare se i cosmetici acquistati contengono le sostanze menzionate nel regolamento basterà controllare sul retro - facebook.com facebook

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