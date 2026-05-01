Cosmetici da oggi cambia tutto | profumi a shampoo a rischio! Attenzione

A partire dal primo maggio, nuove regole europee entreranno in vigore nel settore dei cosmetici, portando con sé controlli più rigorosi e limiti più severi su alcune sostanze chimiche. Questa novità riguarda prodotti come profumi, shampoo e altri articoli di bellezza, che dovranno conformarsi alle disposizioni aggiornate. Le aziende saranno chiamate a rispettare le nuove norme per poter mettere sul mercato i loro prodotti.

Dal 1° maggio entrano in vigore nuove disposizioni europee che modificano in modo significativo il settore dei cosmetici, introducendo controlli più severi e limiti stringenti su diverse sostanze chimiche. L’intervento normativo punta a rafforzare la sicurezza dei consumatori, riducendo il rischio legato all’utilizzo quotidiano di prodotti come profumi, creme, shampoo e dentifrici. Si tratta di un aggiornamento rilevante che coinvolge sia chi acquista sia chi lavora nel comparto, imponendo una revisione attenta delle formulazioni e delle forniture. Le nuove regole interessano una vasta gamma di prodotti di uso comune e mirano a limitare l’esposizione a sostanze considerate potenzialmente pericolose, in particolare quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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