? Cosa sapere L'attore Cosma Brussani pubblica il 5 maggio con Sperling & Kupfer il diario Ti aspetto qui.. Il volume documenta la dissociazione psichica e i traumi vissuti dall'autore ai vent'anni.. Il 5 maggio prossimo, la casa editrice Sperling & Kupfer pubblicherà Ti aspetto qui, il diario di Cosma Brussani che documenta il passaggio traumatico tra la maschera sociale e la realtà della dissociazione avvenuto alla soglia dei 21 anni. L’attore e creator, noto al pubblico per la sua capacità di intrattenere attraverso una pluralità di voci nei contenuti digitali, ha deciso di abbandonare la superficie dei video per esplorare le profondità di un vissuto che lo ha affrontare crisi acute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosma Brussani: il diario sulla dissociazione tra maschera e realtà

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