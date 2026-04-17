Exit Queen - Un referendum sulla monarchia tra distopia e realtà

Si torna a discutere di monarchia attraverso un referendum che chiede ai cittadini se vogliono mantenere o abolire la monarchia stessa. La questione si inserisce in un periodo di forte polarizzazione politica e sociale, dove le opinioni si scontrano spesso con toni accesi. La votazione rappresenta un momento di confronto diretto tra chi sostiene la continuità e chi propone un cambiamento radicale, riflettendo le tensioni di un paese diviso.

In tempi di polarizzazioni muscolari, muoversi tra i confini, giocare tra le linee, non è solo un esercizio di stile. Ma può diventare anche lo spunto per riflettere sull’attualità. Partendo da una Londra sospesa tra monarchia e repubblica si può arrivare a interrogarsi su una Roma scossa da un referendum sulla giustizia, per finire a lambiccarsi su una Washington alle prese col dilemma inedito di un Commander in Chief che spesso somiglia a un giocatore di poker ma che per qualcuno, soprattutto tra i suoi oppositori più tenaci, è semplicemente “matto”. Riflettere, appunto, su quello che si muove in un mondo che sembra impazzito, con la...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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