Così la guerra all’Iran ha intaccato pericolosamente le scorte militari Usa

Recenti analisi indipendenti hanno evidenziato come le tensioni militari in Medio Oriente abbiano portato a un significativo calo nelle scorte di armamenti da parte degli Stati Uniti. Le valutazioni si basano su dati aggiornati provenienti da vari centri di ricerca, che segnalano una riduzione delle riserve strategiche a causa di interventi militari e di aumentate spese di mantenimento. La situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di risposta in eventuali crisi future.

di Giacomo Gabellini Alcune recenti analisi indipendenti formulate da centri studio di riconosciuto prestigio come il Royal United Services Institute (Rusi) e il Center for Strategic and International Studies (Csis) convergono sulla stessa conclusione: la guerra sferrata contro l’Iran sta intaccando significativamente le scorte statunitensi di munizioni critiche. Secondo i calcoli del Csis, gli Stati Uniti hanno consumato almeno il 45% del loro arsenale di missili a guida di precisione; il 50% delle riserve di intercettori per sistemi Thaad e Patriot; il 30% delle scorte di missili da crociera Tomahawk; il 20% dei missili aria-terra a lungo raggio e circa il 20% degli intercettori Sm-3 e Sm-6 per il sistema Aegis.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Guerra all’Iran: cosa sono pronti a rischiare Stati Uniti e Israele | Davide Montingelli

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