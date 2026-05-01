Così India e Italia rafforzano l’asse della difesa nell’Indo-Mediterraneo

Da formiche.net 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Indo-Mediterraneo è una regione storicamente complessa, con conflitti tra imperi antichi e la nascita di grandi religioni. Recentemente, India e Italia hanno rafforzato i loro rapporti militari nella zona, segnando un passo importante nel consolidamento dell’alleanza tra i due paesi. Questa mossa si inserisce in un quadro di crescente attenzione internazionale verso le dinamiche strategiche di un’area che ha sempre rivestito un ruolo chiave nel panorama globale.

L’Indo-Mediterraneo è stato storicamente una regione volatile. Gli imperi romano, persiano e indiano si sono contesi il primato per millenni, mentre nella regione nascevano quattro tra le religioni più influenti al mondo. Se il conflitto ha segnato per decenni il Corno d’Africa e il Bab al-Mandab, oggi il Medio Oriente è esploso in una nuova serie di conflitti che fino a poco tempo fa erano considerati scenari ipotetici. L’attacco terroristico di Hamas contro Israele del 7 ottobre ha aperto un vaso di Pandora che non sembra destinato a richiudersi presto. L’attuale chiusura dello Stretto di Hormuz ha dimostrato la centralità delle rotte commerciali e quanto facilmente la guerra asimmetrica possa interrompere e persino paralizzare l’economia globale.🔗 Leggi su Formiche.net

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