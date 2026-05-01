Così in campo Arbitra la sfida Daniele Perenzoni di Rovereto

Oggi si gioca una partita tra le due squadre, con l’arbitro che sarà un uomo di Rovereto. La formazione di casa schiera un 3-5-2 con Bleve tra i pali e una difesa composta da Calabrese, Oliana e Illanes. A centrocampo ci sono Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa e Belloni, mentre in attacco giocano Abiuso e Finotto.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Illanes; Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Belloni; Abiuso, Finotto. A disp. Fiorillo, Ruggeri, Melegoni, Bouah, Rouhi, Parlanti, Lordkipanidze, Guercio, Sekulov, Distefano, Rubino, Torregrossa. All. Calabro. CESENA (4-2-3-1): Siano; Ciofi, Zaro, Mangraviti, Corazza; Bisoli, Berti; Shpendi, Castrovilli, Olivieri; Cerri. A disp. Fontana, Ferretti, Guidi, Piacentini, Frabotta, Castagnetti, Magni, Francesconi, Arrigoni, Ciervo, Bastoni, Vrioni, Tosku. Arbitro: Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Pascarella e Laghezza. Quarto ufficiale: Bortolussi. Var: Santoro. Avar: Paganessi. Stadio: dei Marmi (ore 15). CARRARA – Nonostante un assetto totalmente a trazione anteriore il nuovo Cesena di Ashely Cole sta faticando tremendamente a trovare la via della rete.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Così in campo. Arbitra la sfida. Daniele Perenzoni di Rovereto Notizie correlate Arbitra 16enne bersaglio di insulti: aggrediti i genitori in campo? Cosa sapere Arbitra 16enne e familiari aggrediti da genitori a Venaria durante gara Under 17. Beatrice, arbitra di scacchi a 18 anni: “Ho imparato a studiare con re, regina e pedoni. Così si allena la mente”Milano – “Ho imparato a studiare grazie agli scacchi: allenano la mente, ti aiutano a trovare una strategia. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il Pescara non riesce a superare la Juve Stabia; Così in campo. Arbitra la sfida. Daniele Perenzoni di Rovereto. Serie B, gli arbitri della 27ª giornata: Torna in campo La Penna. Perenzoni per Samp-BariAttraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 27ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare la scelta di affidare il big match in chiave playoff ... tuttomercatoweb.com