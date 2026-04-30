Durante una partita Under 17 a Venaria, un’arbitra di 16 anni è stata coinvolta in un episodio di insulti da parte di alcuni genitori presenti sugli spalti. In seguito, i genitori della ragazza sono stati aggrediti in campo, con il padre ferito al volto. La società ha ricevuto una sanzione di 400 euro e sono in corso accertamenti sulle circostanze dell’incidente.

? Cosa sapere Arbitra 16enne e familiari aggrediti da genitori a Venaria durante gara Under 17.. Il padre della sedicenne ferito al volto e sanzione di 400 euro al Venaria.. A Venaria, una giovane arbitra di 16 anni è stata bersaglio di aggressioni fisiche e verbali dopo un rigore assegnato al Torino durante una gara Under 17, trasformando il campo da calcio in un luogo di tensione per la sua famiglia. Il pomeriggio si era acceso sul rettangolo di gioco quando la decisione tecnica della sedicenne ha scatenato la furia di alcuni spettatori. Il penalty concesso alla squadra granata, che ha poi portato al risultato finale di 4-3 per il Torino, è stato il detonatore di una serie di eventi che hanno superato i limiti della sportività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbitra 16enne bersaglio di insulti: aggrediti i genitori in campo

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