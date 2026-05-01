Cos' è questa storia dei cartelli sugli orsi portati via come souvenir

È stato pubblicato il “Rapporto Grandi Carnivori 2025” dalla Provincia, un documento che analizza la presenza di grandi predatori nel territorio. Tra i vari aspetti trattati, spicca una vicenda particolare legata agli orsi, che sono stati portati via come souvenir. Questa storia dei cartelli e dei furti di orsi si distingue come un fatto curioso, anche se non coinvolge direttamente i principali predatori come lupi o orsi stessi.

C’è un fatto piuttosto curioso che emerge dal “Rapporto Grandi Carnivori 2025” pubblicato dalla Provincia e che, incredibilmente, non riguarda i principali predatori del territorio, ovvero orsi e lupi; eppure, sempre di “predazione” parliamo.In questo caso, però, la colpa è delle persone. Tutto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

MEKSKA GECE HAYATI: Dünyann En Çlgn Partileri! (Tulum & Playa)

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