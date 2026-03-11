Cos' è questa storia dell' elicottero fuorilegge atterrato al Tonale

In questi momenti si discute di un elicottero che, secondo le fonti, avrebbe effettuato un atterraggio non autorizzato al Tonale. L’episodio ha portato all’intervento di carabinieri e della stazione forestale di Ossana. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’accaduto e le eventuali irregolarità legate al volo. La vicenda sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei residenti della zona.

Sta facendo parlare in queste ore il caso del cosiddetto “elicottero fuorilegge”, che ha visto l’intervento dei carabinieri e della stazione forestale provinciale di Ossana. Si tratta di un volo turistico non autorizzato e che ha portato al sanzionamento del pilota di un elicottero SA 315B Lama. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

