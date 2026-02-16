Cos’è questa storia dei medici accusati di aver concesso certificati falsi ai migranti
La procura di Ravenna ha aperto un’indagine su sei medici che avrebbero rilasciato certificati medici falsi ai migranti, con l’obiettivo di bloccare i loro decreti di espulsione. Gli investigatori sospettano che i medici abbiano attestato patologie inesistenti, favorendo così lo slittamento delle procedure di rimpatrio. Nei documenti sequestrati si trovano referti che indicano malattie mai diagnosticate, consegnati agli immigrati per ottenere più tempo.
Sei medici del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna sono indagati con l’accusa di falso ideologico in atto pubblico in relazione ad alcuni certificati medici rilasciati a migranti per i quali era stata disposta la detenzione nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. Secondo la procura i medici avrebbero intenzionalmente firmato certificati incompleti o attestato condizioni non vere, come una patologia o un rischio per la salute, per evitare che i migranti entrassero nei CPR, facendoli risultare non idonei. Da quanto emerso finora, la procura contesta una serie di certificati redatti tra maggio del 2024 e lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Quei medici accusati per falsi certificati salva-clandestini: le visite anti-rimpatrio
Quattro medici coinvolti in un’indagine per aver rilasciato falsi certificati salva-clandestini sono stati fermati dalle forze dell’ordine.
Nelle chat dei genitori no vax, tra richieste di falsi certificati ai medici e dritte per aggirare l’obbligo vaccinaleLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cos’è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglio; Cos’è questa storia delle iniezioni al pene alle Olimpiadi e perché nel salto con gli sci le dimensioni contano; Cos'è questa storia che l'autoradio sta scomparendo?; Meloni nel Giorno del ricordo: Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata.
Cos’è questa storia del biglietto sulla tomba di Chiara Poggi, intercettati madre e avvocato: L’ha uccisa MarcoIl biglietto di un anonimo era stato lasciato nel 2007 sulla tomba di Chiara Poggi e c'era scritto: A uccidere Chiara è stato Marco ... fanpage.it
Ma cos'è questa storia della pioggia di iguane verdi ‘congelate’ in Florida (e ci dobbiamo preoccupare per loro)?I rettili stanno risentendo delle condizioni climatiche rigide. Non è un fenomeno nuovo e il consiglio è di non soccorerle e portarle in casa per scaldarsi, ecco perché ... wired.it
Il gugjet: una storia d’amore nella Carnia d’altri tempi Sai cos’è il gugjet È un piccolo cuore in ottone o rame, nato dalla vita quotidiana delle donne carniche e diventato uno dei segni più riconoscibili della loro cultura. Un tempo, mentre camminavano - facebook.com facebook