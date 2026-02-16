Cos’è questa storia dei medici accusati di aver concesso certificati falsi ai migranti

Sei medici del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna sono indagati con l’accusa di falso ideologico in atto pubblico in relazione ad alcuni certificati medici rilasciati a migranti per i quali era stata disposta la detenzione nei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio. Secondo la procura i medici avrebbero intenzionalmente firmato certificati incompleti o attestato condizioni non vere, come una patologia o un rischio per la salute, per evitare che i migranti entrassero nei CPR, facendoli risultare non idonei. Da quanto emerso finora, la procura contesta una serie di certificati redatti tra maggio del 2024 e lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Quattro medici coinvolti in un’indagine per aver rilasciato falsi certificati salva-clandestini sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

