Cosa vedere su Sky Cinema stasera Venerdi 24 Aprile 2026 - Schegge di paura

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) tensione e colpi di scena guidano Schegge di paura, con Richard Gere ed Edward Norton, premiato con il Golden Globe. Un avvocato decide di difendere un giovane accusato dell’omicidio di un alto prelato, ma il caso si trasforma presto in un intricato gioco psicologico dove la verità appare sempre più sfuggente. Il film tiene alta la suspense fino all’ultimo, puntando su interpretazioni intense e un finale memorabile. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) emoziona Il Maestro, diretto da Andrea Di Stefano e interpretato da Pierfrancesco Favino.🔗 Leggi su Digital-news.it

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