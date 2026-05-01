Un'azienda di moda ha aperto uno spazio nel centro di Milano, dove i clienti possono acquistare capi e partecipare a eventi. In questa stessa location, è stato collocato un divano, elemento che invita a fermarsi e socializzare. La presenza del divano crea un punto di incontro, collegando il brand alla città e ai momenti di relax. La relazione tra FiveFourFive, Milano e il divano si manifesta così come un modo per coinvolgere la comunità.

Cosa unisce il brand FiveFourFive a Milano e a un divano? Ogni community che si rispetti ha il proprio luogo di ritrovo. E il brand di urbanwear italiano fondato nel 2020 da Luca Santeramo, detto Sante, ha trovato finalmente il suo nel cuore del distretto di Brera in via Fiori Chiari, in un formato ibrido tra boutique e puntello di ritrovo. Una notizia, questa, di ampio risalto per i tantissimi fan GenZ del brand che sin dai primi drop online di t-shirt e cappellini hanno creato una relazione sempre più stretta, solida, costantemente in crescita. Dalla connessione online alle chiacchiere in coda fuori dai pop-up organizzati nel tempo a Milano, New York, Roma, Napoli, Forte dei Marmi e Firenze, finalmente è arrivato il momento di mettere delle radici fisse per incontrarsi, scambiarsi opinioni e condividere momenti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa lega FiveFourFive a Milano e a un divano?

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