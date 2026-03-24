Una nuova ricostruzione dell'aggressione di Chiara Poggi. A redigerla la dottoressa Cristina Cattaneo che ha stabilito che il delitto è da spostare di almeno mezz’ora in avanti a livello temporale, cosa che toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine, visto che prima delle 10 di mattina era già a casa sua a lavorare alla tesi. Ecco allora che proprio il nuovo elemento è al centro della puntata di lunedì 23 marzo de Lo Stato delle Cose. Ne parla Antonio De Rensis. Per il legale di Stasi "non si dice però che sul divano sono state trovate macchie di sangue. Si può ipotizzare quindi che l’aggressione sia iniziata proprio sul divano, magari il o i killer hanno colpito una prima volta Chiara lì". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "cosa è accaduto sul divano": l'orrore subito da Chiara Poggi

Articoli correlati

“Lì, sul divano…”. Garlasco, cambia tutto: la nuova ricostruzione dell’omicidio di Chiara PoggiNuovi elementi tornano a riaccendere il dibattito su uno dei casi più discussi della cronaca italiana, quello dell’omicidio di Chiara Poggi.

“Offro ventimila euro”. Garlasco, nuovo orrore su Chiara Poggi: “Nessun rispetto”Negli ultimi giorni il caso Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica, tra nuove polemiche, ricostruzioni riproposte e un dibattito che...

Garlasco News: Chi era davvero Chiara Poggi

Aggiornamenti e notizie su Chiara Poggi

Temi più discussi: L'avvocato della famiglia di Chiara Poggi: Scandaloso usare Garlasco per il Sì. Voterò No, temo pm troppo potenti; Garlasco in Tv, Chiara ha aiutato Stasi con la tesi, nessuna prova di lite per i periti. L'ira di Tizzoni in diretta; Osservatorio Garlasco, ep.4: 'Eppure chiedilo agli uccelli' - Vale Tutto; Chiara Poggi, 16 minuti fatali al pc di Stasi. Ma c’è una novità mai emersa che scuote il caso Garlasco.

Chiara Poggi, ricostruita la dinamica: «Aggredita e uccisa sul divano». L'arma e l'orario del delitto, cosa cambiaNuove indiscrezioni sul caso Garlasco. La perizia della dottoressa Cattaneo ha stabilito che il delitto di Chiara Poggi è da spostare di ... msn.com

Delitto di Garlasco: Chiara Poggi ha lottato a lungo prima di morireNuovi dettagli in merito al delitto di Garlasco e a come sia morta Chiara Poggi. Cosa sarebbe accaduto prima del decesso. newsmondo.it

Garlasco, cambia tutto: scoperta choc sui momenti drammatici dell'omicidio di Chiara Poggi - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, «Chiara Poggi ha lottato a lungo» x.com