A Milano si è svolto un corteo organizzato dai Patrioti della Lega, con bandiere della stessa formazione e cori contro l’Unione Europea e i musulmani. I partecipanti hanno portato in strada richieste sulla rimigrazione, i valori occidentali e la revisione delle restrizioni europee. La manifestazione ha visto un’affluenza di sostenitori che si sono radunati per esprimere le proprie posizioni su temi legati all’immigrazione e alla sovranità nazionale.

A Milano è arrivato il corteo dei sovranisti, aperto da un trattore, che ha sfilato in corso Venezia e ha raggiunto piazza Duomo. Sono i cosiddetti Patrioti della Lega che partecipano al Remigration summit con Matteo Salvini. Presenti anche i leader dell’estrema destra europea. I manifestanti sono in piazza per il contrasto all’immigrazione, la difesa dei valori occidentali e la revisione dei vincoli europei. Non sono mancati cori contro Ue e musulmani. Sovranisti in Piazza Duomo col trattore Remigrazione e destra europea Cos'è e cosa chiede il corteo dei Patrioti I contro-cortei e gli scontri con la polizia Sovranisti in Piazza Duomo col trattore Il trattore di apertura del corteo dei sovranisti è arrivato in piazza del Duomo sulle note di O mia bela Madonina.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è e cosa chiede il corteo dei Patrioti che sfila a Milano tra bandiere Lega e cori contro Ue e musulmani

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