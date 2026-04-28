Primo Maggio 2026 a Milano | eventi musei aperti e gite fuori porta in Lombardia

Il Primo Maggio del 2026 si avvicina e a Milano sono in programma diverse iniziative. La città offrirà eventi pubblici, aperture straordinarie di musei e opportunità di escursioni nelle zone limitrofe della Lombardia. La giornata si presenta ricca di possibilità per chi desidera trascorrerla tra cultura e svago, con molte attrazioni accessibili e appuntamenti organizzati in varie location del capoluogo e dei suoi dintorni.

Anche nel 2026, il Primo Maggio sta per arrivare e, a Milano, la giornata è pronta a portare con sé una lunga serie di appuntamenti da non perdere tra eventi, musei aperti e possibilità di gite fuori porta. La Festa dei lavoratori, da sempre legata ai temi dei diritti e della dignità del lavoro, diventa così anche l’occasione per vivere in una maniera diversa la città e il territorio, tra cultura, partecipazione e tempo libero (e approfittando della primavera ormai nel vivo). Corteo del Primo Maggio 2026 a Milano e concerto in Piazza della Scala. Tra gli eventi della giornata del Primo Maggio 2026, centrale come sempre è il tradizionale corteo sindacale promosso da CGIL, CISL e UIL, che attraversa il centro di Milano fino a Piazza della Scala.🔗 Leggi su Funweek.it

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