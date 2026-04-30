Cosa fare anche gratis a Milano per il ponte del 1° maggio | tutti gli eventi

A Milano, durante il ponte del 1° maggio, si svolgono numerosi eventi all'aperto, tra cui maratone e iniziative di cibo di strada. La città si anima con attività gratuite e a pagamento, offrendo opportunità di svago e intrattenimento per diversi gusti. La presenza di eventi di varia natura permette di trascorrere il lungo weekend divertendosi e scoprendo le proposte locali.

Cosa fare a Milano per il ponte del 1° maggio?Il lungo weekend del ponte del 1° maggio porta in città centinaia di eventi all’aperto, maratone e buon cibo di strada.Primo tra tutti: la Stramilano, uno degli eventi sportivi più attesi della primavera che coinvolge ogni anno migliaia di runner.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Cosa fare (anche gratis) a Milano per Pasqua e Pasquetta: tutti gli eventiLa visita speciale al Museo di Storia Naturale, il campo di tulipani, le mostre all'aperto e ancora eventi gratuiti e per famiglie Il fine settimana... Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 al 29 marzo: tutti gli eventiLa festa di primavera alla Biblioteca degli alberi, i laboratori in Cascina Merlata, i campi di tulipani e ancora eventi gratuiti e per famiglie Il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventi; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voi; Cosa fare domenica a Torino: 10 eventi per il 26 Aprile 2026 (anche gratis). Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voiBuon cibo, musica, cultura e divertimento. Si avvicina il lungo weekend dell'1 maggio e sono diversi gli appuntamenti in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Nella città di Teodolin ... monzatoday.it Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti ... trentotoday.it Non sai ancora cosa fare questo weekend Il grande cinema ti aspetta da Salerno al Cilento! Che tu voglia emozionarti con il biopic su Michael Jackson o scoprire le nuove peripezie de "Il Diavolo Veste Prada 2", abbiamo la guida perfetta per te. Clicca il - facebook.com facebook #Alisson #Juve Ecco cosa deve fare il #Liverpool per sbloccare l'affare x.com