Un corteo storico dedicato alla battaglia di Bitonto si terrà il 31 maggio a Roma, dopo aver attraversato piazza Navona. La manifestazione, in programma da quaranta anni, coinvolge partecipanti e gruppi che ripercorrono le tappe dell’evento storico. La presentazione ufficiale si svolgerà nella capitale, attirando l’attenzione di pubblico e media. La manifestazione si inserisce nelle iniziative che celebrano il ricordo di questa battaglia storica.

Di seguito il comunicato: La battaglia di Bitonto arriva a Roma con un corteo che ha attraversato piazza Navona. Un’insolita location per il corteo storico di Bitonto che, in occasione dei suoi quaranta anni, è approdato nella capitale, dove è stata annunciata la data dell’edizione 2026, presentata nella sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro. Si terrà domenica 31 maggio la tradizionale rievocazione dedicata alla celebre Battaglia del 25 maggio 1734, combattuta tra l’esercito spagnolo, comandato dal generale duca di Montemar, e quello austriaco, guidato dal principe di Belmonte. L’incontro, promosso dalla senatrice Anna Maria Fallucchi,...🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Corteo storico di Bitonto: quaranta anni, presentazione a Roma Manifestazione in programma il 31 maggio

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