Quaranta anni fa un riconoscimento storico per i corpi di polizia municipale

Oggi si celebra il quarantesimo anniversario della legge del 7 marzo 1986, che ha segnato un momento importante per i corpi di polizia municipale. A questa ricorrenza, l'Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei polizia municipale ha inviato una nota firmata dal presidente nazionale, avvocato Diego Porta, e dal segretario generale, Stefano Donati.

Di seguito una nota a firma del presidente nazionale, avvocato Diego Porta, e del segretario generale, Stefano Donati, dell'Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei polizia municipale Ricorre oggi il 40° anniversario della promulgazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, la "Legge Quadro" che ha trasformato radicalmente l'identità dei Corpi di Polizia Municipale in Italia. L'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale (Ancumpm, nata a Viareggio il 4 aprile del 1974, che fu protagonista attiva, con i Comandanti delle principali città italiane, ed in particolare con il suo Primo Presidente, Gen....

