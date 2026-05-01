Durante il corteo del Primo Maggio a Torino, un gruppo di autonomi si è staccato e ha cercato di superare il cordone delle forze dell’ordine posizionato davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. La polizia ha risposto con una carica per respingere gli individui. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o arresti in seguito all’incidente.

Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell’ordine davanti all’ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi delle forze dell’ordine a bastonate, spruzzando contro agenti e militari con delle bombolette. La reazione è stata una carica e l’utilizzo di un.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Corteo Primo Maggio, autonomi a Torino contro forze dell'ordine: carica in risposta

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