Milano corteo contro le Olimpiadi | scontri e sei denunce tra manifestanti e forze dell’ordine

Ieri sera a Milano si sono vissuti momenti tesi durante un corteo contro le Olimpiadi invernali. I manifestanti hanno cercato di bloccare le strade, ma le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere la folla. Durante gli scontri ci sono state sei denunce, e alcuni agenti sono stati colpiti con oggetti. La zona è rimasta sotto stretta vigilanza fino a tarda notte.

Milano è stata teatro di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nella serata di ieri, durante un corteo organizzato contro l’imminente celebrazione delle Olimpiadi invernali. La protesta, inizialmente pacifica, è degenerata in atti di violenza con il lancio di petardi da parte degli antagonisti verso gli agenti, i quali hanno risposto con cariche e l’impiego di getti d’acqua. Sebbene la manifestazione avesse preso avvio in maniera ordinata, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, culminando in una serie di momenti di alta tensione nel centro della città. Al termine degli scontri, le forze dell’ordine hanno provveduto a denunciare sei persone per gli incidenti avvenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Questa mattina a Torino si sono verificati scontri durante il corteo organizzato per Askatasuna.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: A Milano il corteo di protesta contro le Olimpiadi 2026 e l’ICE. FOTO; Scontri e cariche al corteo di Milano contro le Olimpiadi e la presenza dell'Ice. 5 fermi; Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, fuochi d’artificio e cariche; Tensione a Milano al corteo contro le Olimpiadi: lanci di petardi, la polizia risponde con cariche e idranti.

Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche e idrantiTensioni a Milano durante il corteo organizzato contro le Olimpiadi invernali. Dopo ore di manifestazione, arrivati a piazza Corvetto, poco prima del termine dell'evento, sono stati esplosi dei petard ... fanpage.it

Milano-Cortina, la situazione al corteo degenera: cariche e idranti contro i manifestanti. Fermate cinque personeCinque persone sono state fermate per essere identificate, dopo gli scontri al corteo milanese contro le Olimpiadi. affaritaliani.it

Manifestazione contro le Olimpiadi a Milano, scontri fra antagonisti e polizia: sei fermati Un gruppo di partecipanti al corteo, con caschi e cappucci, ha acceso e lanciato petardi e fumogeni mentre si dirigeva verso l’accesso alla tangenziale facebook

Milano, scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi. Sei attivisti portati in Questura x.com