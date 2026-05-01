Corteo del Primo Maggio | È iniziata la guerriglia idranti e cariche della polizia sugli antagonisti davanti all’Askatasuna | Video

Durante il corteo del Primo Maggio, le forze dell’ordine hanno usato idranti e cariche contro alcuni antagonisti davanti all’Askatasuna. Il percorso del corteo includeva via Balbo, corso San Maurizio e via Montebello, prima di arrivare al Giardino Pozzo. La situazione si è evoluta con scontri e interventi delle forze di polizia, che hanno cercato di disperdere i partecipanti.

Aggiornamento delle 13.40 — Dopo aver percorso via Balbo e corso San Maurizio, passando da via Montebello, il corteo ha raggiunto il Giardino Pozzo. “Nonostante la polizia abbia brutalizzato questo quartierey con lacrimogeni e idranti, ci siamo ripresi le strade di Vanchiglia. Askatasuna vuol.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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